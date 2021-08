Il film argentino ‘La rapina del secolo’ apre la rassegna dedicata al noir, Kiss me deadly, in programma da oggi al palazzo Gil di Campobasso. Si comincia eccezionalmente con una commedia. “Un sorriso in una notte d’estate non è il miglior viatico per aprire una nuova edizione?”, spiegano gli organizzatori della manifestazione ideata e realizzata dall’associazione culturale Kiss Me Deadly ed è prodotta dalla Fondazione Molise Cultura.

Questa la trama: il 13 gennaio 2006 sei rapinatori fanno irruzione nella filiale del Banco Río di Acassuso, zona benestante a 21 chilometri da Buenos Aires, e prendono in ostaggio 23 persone. Trecento poliziotti e quattro cecchini appostati sui tetti circondano l’agenzia davanti alle telecamere che diffondono in tempo reale la notizia in tutto il paese. A partire da questo autentico, clamoroso caso di cronaca, La rapina del secolo costruisce una variazione latina sui materiali del grande heist movie americano guardando da una parte a classici del genere come Quel pomeriggio di un giorno da cani di Sidney Lumet, dall’altra alla collaudata formula della commedia criminale in cui un gruppo di improbabili rapinatori anarcoidi attacca il cuore del Capitale e mette sotto scacco il potere poliziesco con le sole armi dell’audacia e della creatività. Qui non ci sono bagni di sangue tarantiniani e neppure mirabolanti invenzioni tecnologiche all’opera ma solo una galleria di personaggi cool con un pizzico di allegra amoralità, un ritmo irresistibile, un piano perfetto. In altre parole: qui c’è un film divertente.

Presenta Leopoldo Santovincenzo

Nella seconda giornata di Kiss me Deadly, martedì 31 agosto, alle 20.30 l’incontro con la drammaturga e scrittrice Raffaella Battaglini che dialogherà con Carlo Modesti Pauer sulla sua ultima opera “Mentre passiamo bruciando”. “Un’autobiografia della generazione degli anni ’70, tra lotta e nostalgia”. Poi il noir iperrealistico del film danese “Shorta”, film riservato a un pubblico adulto.

Per la prima volta, la rassegna dedicata al noir sarà raccontata minuto per minuto in radio e sul web rispettivamente da Radio Beatnik e da BrokenLights Podcast (link) che, dalla Terrazza della GIL, accompagneranno dal vivo tutta la kermesse con musica, interviste, talk e quiz.

Il biglietto d’ingresso costa 5 euro. Ci si può abbonare per assistere a tutte le proiezioni (30 euro) oppure si può diventare socio sostenitore (50 euro). In caso di maltempo gli eventi si svolgeranno nell’auditorium della Gil.