La Chaminade conferma il laterale Luca Bozza: “Non vedo l’ora di iniziare”

La Chaminade Campobasso ha scelto di ripartire da chi lo scorso anno si è messo in discussione, da chi allenamento dopo allenamento ha guadagnato minuti nelle rotazioni. Il club molisano ha riconfermato Luca Bozza. Il laterale classe 2001 lo scorso anno si è messo alla prova in un campionato nuovo, difficile ma tanto stimolante.

“Sono pronto e non vedo l’ora di iniziare questa nuova stagione con la squadra con la quale sono cresciuto come giocatore e come persona – ha detto Bozza – . Ringrazio i mister e la società per la fiducia e spero di dare un contributo alla squadra impegnandomi al meglio e con costanza. Nonostante il campionato sia più ostico dell’ anno precedente confido nel progetto della società e credo che grazie all’ inserimento di altri elementi più esperti, noi giovani possiamo continuare il percorso di crescita iniziato nella scorsa stagione togliendoci diverse soddisfazioni. “