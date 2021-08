Incendio danneggia abitazione a Spinete. Roghi alla foce del Biferno: fiamme alimentate dal garbino

Per fortuna non si sono registrati feriti, ma ha creato preoccupazione l’incendio che ha quasi distrutto buona parte di un’abitazione a Spinete. La scorsa notte un fabbricato in muratura, di tre piani, è stato avvolto dalle fiamme per cause ancora da accertare.

I vigili del fuoco, prontamente intervenuti per domare il rogo, hanno lavorato per quasi tutta la notte ma l’incendio ha comunque danneggiato la casa, che si trova nel comune matesino, a pochi chilometri da Bojano. La copertura in legno dell’abitazione ad un certo punto ha ceduto ma i residenti erano già riusciti ad uscire dall’immobile. Dunque nessuno si è fatto male.

Sul posto anche una pattuglia dei Carabinieri di Bojano.

È stata un’altra notte bollente per il Basso Molise, territorio sferzato da un forte vento di garbino che rende alte le temperature e favorisce gli incendi. Quello più insidioso si è verificato a Guglionesi dove le fiamme sono arrivate a lambire le case. Decisivo ancora una volta l’intervento del 115 del Distaccamento di Termoli. La bonifica è stata impegnativa a causa della zona impervia.

Dalla mattinata di oggi 1 agosto i vigili del fuoco di Santa Croce di Magliano sono impegnati per domare le fiamme che si sono sviluppate fra la vegetazione incolta agli argini del fiume Biferno, all’altezza della foce, quindi fra Termoli e Campomarino.

Gli incendi non danno tregua alla nostra regione: anche ieri – 31 luglio – gli uomini del 115 sono stati impegnati su più fronti. Tra Morrone e Provvidenti, si è registrato l’incendio più importante, è andato in fiamme un bosco. Le alte temperature e il forte vento purtroppo rendono più complicato il lavoro dei pompieri.