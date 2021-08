Il festival al parco de filippo

Emozioni e momenti di riflessione nella serata finale dedicata all'attore nel primo festival interamente dedicato alla sua carriera e che si è svolto a Campobasso, il 'Rocciamorgia 2021'. Nel corso dell'evento il tributo ad un artista considerato un "anti-personaggio" e il suo legame viscerale con la sua terra. "Per anni - sottolinea - se eri un attore, eri quasi la feccia della società. Poi gli americani ci hanno insegnato il divismo, in cui io non mi riconosco. E mi piace che in Molise io sia una persona come gli altri". Riconoscimenti dal sindaco Gravina e dal governatore Toma