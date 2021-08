Coordinare gli interventi di contrasto agli incendi, in un’azione che coinvolge forze di polizia e le organizzazioni dei volontari della Protezione civile, e sensibilizzare la popolazione: questi i principali punti affrontati nel vertice sull’emergenza che si è svolto in Prefettura a Campobasso.

Da settimane la provincia – sia il Basso Molise che alcune aree più interne – sta fronteggiando una situazione particolarmente difficile e complicata a causa dei vasti roghi che hanno distrutto una parte del patrimonio naturale, campi coltivati e strutture turistiche, oltre a spaventare la popolazione quando il fuoco ha minacciato le abitazioni.

L’ultimo lungo e articolato vertice svolto in Prefettura ha affrontato proprio la gestione dell’emergenza incendi. Emergenza che potrebbe continuare anche nei prossimi giorni se il caldo record non mollerà la presa rischiando di aumentare i danni sul territorio.

“Tutti gli enti del soccorso hanno convenuto che lo spirito giusto deve essere quello improntato alla massima collaborazione”, riferiscono dalla Regione che ha inoltrato nei giorni scorsi al Governo la richiesta dello stato di emergenza per ottenere un ristoro dei danni.

“Fondamentale è il presidio del territorio, al fine di poter individuare i focolai d’incendio quando sono ancora governabili ed evitarne l’espansione. A tal riguardo, le Forze di polizia competenti hanno organizzato un servizio capillare, coinvolgendo anche le organizzazioni dei volontari della Protezione civile”.

Infine, dalla Regione l’appello ai cittadini: “Un ruolo determinante, ovviamente, per la prevenzione degli incendi, lo ha la popolazione, chiamata ad astenersi, categoricamente, dal porre in essere azioni pericolose da cui potrebbero originarsi veri e propri disastri ambientali: non gettare mai mozziconi di sigaretta o fiammiferi ancora accesi; non accendere mai fuochi nel bosco, se non in aree a ciò destinate; non parcheggiare mai l’auto sopra erba o foglie secche; non abbandonare mai rifiuti nel bosco e/o fuori dalle regolari discariche; non bruciare mai stoppie, paglia o altri residui agricoli vicino a boschi o altre aree incolte”.