L’imperativo, ora più che mai, è ‘lotta agli incendi’, siano essi dolosi o colposi. Un uomo è stato denunciato per uno degli incendi che hanno colpito il Basso Molise nei giorni scorsi.

È successo a Larino dove i Carabinieri della locale stazione hanno chiuso il cerchio su un episodio avvenuto giorni fa. Un agricoltore, durante le operazioni di bruciatura delle stoppie fatte senza rispettare le norme di sicurezza, ha provocato un rogo che si è esteso anche in terreni limitrofi dei comuni di Rotello, Ururi e Montorio nei Frentani.

Sembra esserci dunque una stretta dei carabinieri di Larino sugli incendi che hanno devastato il territorio nel recente periodo. I militari hanno denunciato l’uomo in questione, già noto alle forze dell’ordine, perchè ritenuto responsabile appunto di uno dei tanti incendi che stanno funestando questa rovente estate 2021.

Determinanti, in questo caso e si spera anche in altri analoghi, le testimonianze dei cittadini che hanno collaborato con le Forze dell’ordine dimostrando la volontà di porre un argine a questo odioso fenomeno degli incendi.

Purtroppo è una consuetudine diffusa, tra gli agricoltori, quella di dare fuoco alle stoppie senza però mettere in sicurezza i terreni, in primis creando la cosiddetta fascia tagliafuoco, da farsi subito immediatamente dopo la trebbiatura.

Questo, unito al caldo torrido e al forte vento, ha (in questo come in altri casi) alimentato le fiamme che a velocità importante si sono propagate, lasciando fumo e cenere dietro il loro passaggio. L’incendio per cui è stato denunciato l’agricoltore a Larino solo grazie all’intervento dei militari e dei Vigili del Fuoco è stato domato prima che potesse arrivare alle abitazioni. L’uomo, dopo essere stato identificato, è stato denunciato in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria.

Ma non è tutto. Le indagini dei Carabinieri hanno inoltre permesso di appurare la responsabilità di numerosi agricoltori che, seppur marginalmente interessati dalle fiamme, hanno omesso di praticare la fascia parafuoco. E, in base a quanto disposto dalla legge regionale 8 del 2005, sono stati multati con sanzioni che vanno dai 200 agli 800 euro per ogni agro non messo in sicurezza.

“Numerose le attività dei Carabinieri – spiegano dall’Arma – per reprimere ma soprattutto per prevenire il triste fenomeno degli incendi. Tra queste una continua azione di prossimità dei militari i quali, durante le perlustrazioni, incontrano i contadini e invitano loro ad osservare le norme di sicurezza per la salvaguardia dei terreni”.