Impresa olimpica a Tokyo, a Maria Centracchio le ‘Chiavi della città’ di Isernia

Dopo la festa di domenica scorsa e dopo aver ricevuto la cittadinanza onoraria di Rocchetta a Volturno (paese di origine della famiglia), l’olimpionica Maria Centracchio riceverà un altro riconoscimento da Isernia, la città in cui vive e si allena.

Lo scorso 5 agosto, proprio durante la manifestazione sportiva di Tokyo, la giunta comunale guidata da Giacomo d’Appello ha votato una delibera per consegnare le “Chiavi della Città” all’atleta che ha conquistato la medaglia di bronzo nel judo, categoria -63 kg. Un risultato storico per il Molise.

“Isernia – ha dichiarato il sindaco Giacomo d’Apollonio – ha voluto in tal modo esprimere nei confronti di Maria Centracchio il più sentito ed entusiasta compiacimento per il prestigioso traguardo raggiunto, una medaglia olimpica che costituisce vanto per il Molise e per la nostra città e che proietta nuova luce e brillanti prospettive per la pratica sportiva dei giovani isernini.

La consegna delle ‘Chiavi della Città’ – ha aggiunto il sindaco – è un riconoscimento di ordine morale, che la giunta ha attribuito a Centracchio ai sensi dell’art. 6 dello Statuto comunale. È una forma simbolica di pubblico attestato e di incondizionata stima verso una atleta che ha dimostrato non comuni doti morali, umane e di carattere, oltre che un’assoluta competenza e un elevatissimo impegno nel settore dello sport e del judo in particolare, conseguendo risultati di grande valore internazionale”.

Le ‘Chiavi’ di Isernia saranno consegnate a Maria Centracchio nel corso di una cerimonia appositamente organizzata.

“L’impresa di Maria Centracchio – ha affermato l’assessore allo sport Antonella Matticoli – costituisce momento fondamentale per la promozione dello sport nella nostra città, con indubbi benefici per la crescita fisica e morale dei praticanti.

Siamo tutti orgogliosi di lei e felici per l’emozione che ci ha donato. Colgo l’occasione per preannunciare che la proporrò per il premio Atleta dell’Anno, e sono certa che questa mia iniziativa troverà il consenso unanime della commissione che assegna il riconoscimento”.