Giovedì 12 agosto in un giardino fresco e accogliente nel centro di Petacciato, si è tenuto il primo appuntamento di un’iniziativa culturale interessante e di spicco: English Conversation with native Speaker.

L’ospite d’onore, Nicola Mosley, si è da poco trasferita in Italia, a Petacciato da Londra, con marito e figli. Ama molto l’Italia e si è subito ambientata nel territorio, con grande entusiasmo. Da una proposta di PetacciatoAmoreMio ha acconsentito a mettersi a disposizione per chiacchierare in inglese permettendo a chi partecipa di migliorare la confidenza con questa lingua straniera, stando comodamente nel proprio paese.

Si tratta di otto date, tutte di giovedì e ognuna con il suo tema peculiare. Si parlerà anche di storia del Molise, perché lei è un’appassionata di storia e cultura del posto, di musica, di arte, di svago ma si sa che poi, una chiacchiera tira l’altra e si spazierà su tanti altri argomenti, tutto rigorosamente in lingua inglese.

I posti sono limitati e, poiché gli eventi sono gratuiti, occorre prenotarsi sulla pagina facebook di PetacciatoAmoreMio con un messaggio privato.

L’evento di ieri ha avuto un grande successo, con il tutto esaurito e sono arrivati partecipanti anche dalla vicina Termoli. Nicola ha accolto tutti in un giardino privato dove sono stati messi a disposizione degli intervenuti comode sedute e, nonostante i partecipanti avessero livelli di inglese eterogenei, la conversazione è iniziata subito e in modo davvero naturale. “Un ringraziamento speciale a Nicola per il suo impegno e la sua disponibilità”, spiega l’organizzatrice.