Imballaggi di cartone, tolleranza zero per attività commerciali del centro

Parte la tolleranza zero sulla presenza degli imballaggi di cartone delle attività commerciali.

Nei giorni scorsi, a seguito di un controllo effettuato dagli organi di controllo preposti, nel centro storico della città sono stati rinvenuti numerosi imballaggi di cartone nei pressi delle attività, conferiti senza essere stati schiacciati e fuori dall’orario consentito, creando situazioni di degrado e disordine ambientale.

Ricordiamo che i cartoni vanno depositati dal lunedì al sabato dalle ore 12 alle ore 13, all’esterno della propria attività, piegati e legati per evitare che occupino troppo spazio.

“Il centro storico, soprattutto nella stagione estiva, è un crocevia di turisti e cittadini che lo popolano tutto il giorno – dichiara l’Assessore all’Ambiente Rita Colaci – in particolar modo nelle ore serali, quando, nella zona della movida, centinaia di ragazze e ragazzi affollano piazze e locali. Proprio a quest’ultimi, che godono di una posizione privilegiata per le loro attività, chiediamo a maggior ragione di rispettare le regole. I gestori di questi stessi locali sono i primi a segnalare all’Amministrazione comunale la sporcizia degli spazi pubblici, richiedendo interventi di manutenzione e pulizia ed è per questo che oggi l’abbandono selvaggio di quei rifiuti appare come uno sfregio alla città. Nei prossimi giorni i controlli sulle zone della movida si concentreranno maggiormente sulle attività commerciali e in particolare sul rispetto del conferimento dei cartoni”.