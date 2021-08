ilMoliseacasatua, l’affascinante ‘mappa’ della regione in foto a Borgotufi

Inaugura il 21 agosto tra le casette di Borgotufi, Albergo diffuso di Castel del Giudice, la mostra fotografica #ilMoliseacasatua, 2° edizione dell’iniziativa social, che ha coinvolto fotografi e appassionati nel raccontare e scoprire i luoghi più belli ed insoliti del Molise, per viaggiare attraverso le immagini e poi di persona, tra tante destinazioni possibili. Una serata che vedrà tra i protagonisti un ospite speciale: il fotografo Franco Cappellari, esponente della Nikon School e specializzato in reportage di viaggio e fotografia aerea, il quale proietterà una serie di slideshow sui suoi splendidi progetti realizzati in tutto il mondo.

La serata comincerà alle 18 nella sala convegni di Borgotufi con la presentazione di Franco Cappellari, proseguirà poi nella piazza e tra le casette del borgo, per scoprire le bellissime immagini della mostra fotografica #ilMoliseacasatua, con i fotografi che hanno partecipato alla nuova edizione e tutti coloro che vorranno ammirare i loro lavori.

Le foto sono concepite come una “mappa” per conoscere e vivere le località più affascinanti della regione molisana. Per ogni fotografia, infatti, è indicato, oltre al nome dell’autore, il nome del luogo rappresentato e la distanza per raggiungerlo a partire da Borgotufi, meta di vacanze, ma anche punto di partenza privilegiato per esplorare il territorio molisano. Un’iniziativa per vivere e promuovere il Molise da nuovi punti di vista e il coinvolgimento attivo di fotografi, viaggiatori e visitatori, sia di coloro che conoscono già la terra molisana, sia di quanti hanno la curiosità di visitarla.

La mostra #ilMoliseacasatua, ideata da Borgotufi, con il patrocinio del Comune di Castel del Giudice, vede la media partnership di Officina – News and Media, TurismoinMolise, Volgo Italia e Volgo Molise, Molise da Scoprire, i cui rappresentanti parteciperanno alla serata di inaugurazione.

Una serata all’insegna della fotografia di qualità, durante la quale sarà possibile acquistare ad un prezzo speciale e con dedica dell’autore l’ultimo libro di Franco Cappellari, “Molise, tesoro nascosto”. Un libro fotografico dedicato alle bellezze paesaggistiche, naturalistiche e culturali della regione Molise, impreziosito dalla prefazione di Silvestro Serra, direttore di Touring, la rivista del Touring Club Italiano, uno dei massimi esperti di turismo in Italia.

FRANCO CAPPELLARI svolge l’attività di fotografo-freelance, specializzato in reportage di viaggio e fotografia aerea. La sua fotografia è sempre stata caratterizzata da un unico filo conduttore: curiosità e tecnica abbinate alla ricerca, all’intuizione, alla creatività nelle realizzazioni.

Tra i suoi clienti più importanti figurano Nikon Italia, Touring, National Geographic Traveler, Geo Saison, Nikon Pro, The Times, Bell’Italia, Latitudes Travel Magazine, Panorama Travel, In Viaggio, Vanity Fair, Progresso Fotografico, NPhotography, Fotocult, Il Fotografo, Regione Puglia, Regione Molise, Azienda Promozione Turistica della Toscana, Regione Marche, e numerosi Enti del Turismo Esteri, come Argentina, Cina, Cipro, Israele, Kenya, Malesia, Nicaragua, Norvegia, Québec, Spagna, Sudafrica e Venezuela, per i quali ha realizzato la documentazione fotografica successivamente utilizzata per la promozione turistica.

E’ Master Photographer per i workshop di Nikon School e Nikon School Travel. Un suo scatto è stato inserito nel volume IT’S A NIKON, IT’S AN ICON per celebrare i 100 anni della casa giapponese. Alcune sue opere sono state esposte agli Expo di Shanghai 2010 e Milano 2015. Ricco è anche l’elenco delle mostre personali e collettive alle quali ha partecipato ed i riconoscimenti ricevuti nei concorsi fotografici nazionali ed internazionali.