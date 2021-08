Il Vastogirardi vince 4-2 nel primo test col Bacigalupo Vasto Marina

Un’ottima prima prova sul campo, quella di sabato 14 agosto. L’amichevole con il Bacigalupo Vasto Marina ha messo in luce il lavoro effettuato da mister Prosperi, facendo emergere le potenzialità dei nuovi talenti in crescita nel vivaio gialloblu e ribadendo le grandi capacità dei giocatori già confermati. Grande occasione anche per i ragazzi in prova per dare piena mostra delle loro qualità.

Il risultato finale, un robusto 4-2 (reti di Saladino, Coia e doppietta di Cagnale), parla da solo. Certo, si tratta di un’amichevole: molto c’è ancora da fare e nelle prossime settimane tutto può cambiare, ma questi giorni di allenamento preciso e mirato hanno decisamente dato i propri frutti.

Ora il Vastogirardi guarda a testa alta ai prossimi appuntamenti, mentre si rinnova la rosa ed emergono le personalità dei vari atleti.