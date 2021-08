Il Termoli ‘arruola’ il centrocampista classe ’99 Giuseppe Di Lascio

Dopo aver ufficializzato l’acquisto di Simone Conte, la società del Termoli annuncia un altro rinforzo nel settore nevralgico del campo: si tratta di Giuseppe Di Lascio, centrocampista classe 1999, è cresciuto nel settore giovanile tra Cesena e Salernitana.

Di Lascio, riferiscono dal club, “gioca la prima stagione di Eccellenza a 16 anni con la Battipagliese. Per lui due anni alla Battipagliese per poi passare all’Agropoli dove arriva fino alla finale nazionale playoff contro il Brindisi. Poi Formia in eccellenza laziale, Agropoli in D, Nuova Itri ancora in eccellenza laziale e ritorno ad Agropoli dove la corsa alla D si ferma nei playoff. Questo sarà per lui il sesto campionato vantando oltre 100 partite disputate tra Eccellenza e serie D”.