Il Termoli annuncia il 7° nuovo acquisto: è il 19enne Cecoro

Colpo di scena

Colpo di scena: il Consiglio dei Ministri ha nominato questo pomeriggio - 5 agosto - il presidente Donato Toma come nuovo commissario alla sanità per il rientro dal debito nella Regione Molise dopo le dimissioni di Flori Degrassi. La designazione è avvenuta contestualmente alla riunione per il nuovo decreto sul green pass. Esulta il governatore che sin dalla sua elezione aveva sperato in tale nomina: "Primo obiettivo è azzerare il debito". La prima dichiarazione di Toma: "Il Governo Draghi mi ha dato ragione: il commissario alla Sanità in Molise deve essere il presidente della Regione"