Il Termoli 1920 vince nettamente il derby termolese di Coppa Italia: 3-0

Netta vittoria del Termoli calcio 1920 nel derby contro il Termoli 2016 nella gara di domenica 29 agosto e valida per il primo turno della Coppa Italia regionale.

“Il Termoli Calcio 1920 supera agevolmente per 3-0 il Termoli 2016 nel primo incontro ufficiale valevole per il primo turno della Coppa Italia regionale – si legge sulla pagina Facebook della società di Flaviano Montaquila -. Buona la cornice di pubblico al Cannarsa per questa prima uscita stagionale che ha visto di fronte le due massime squadre della città. Risultato mai in discussione, il Termoli 1920 in tenuta giallorossa passa in vantaggio al 7’ con un gran gol di Maione che da fuori area colpisce di destro sorprendendo con un micidiale rasoterra il portiere di casa Aceto che si allunga ma non riesce a bloccare la sfera.

Il raddoppio nella ripresa al 73’ con un gran gol di Lo Russo che si beve mezza difesa ospite e poi la piazza nell’angolino alla sinistra di Aceto. Il 3-0 due minuti più tardi, al 75’, porta invece la firma di capitan De Filippo che a tu per tu con il portiere del 2016 non sbaglia la marcatura. Dunque, buona la prima per la squadra di mister Raffaele Esposito che si è detto soddisfatto a fine gara.

Funzionano le geometrie di gioco dalla tre quarti in su che portano quasi sempre il Termoli 1920 in area ospite grazie ai due esterni Lo Russo e Di Costanzo abili in contropiede e nel mettere in area palloni giocabili per capitan De Filippo. La continuità in mediana è assicurata da Maione che oltre alla marcatura pochi minuti più tardi cerca la replica con lo stesso tiro ma questa volta il pallone fa la barba al palo prima di perdersi sul fondo.

Davanti alla difesa smista palloni Di lascio che ha il compito di dettare i tempi tra difesa e centrocampo. Per il resto, il portiere Riccio resta quasi a guardare la partita e viene chiamato in causa solamente al 31’ quando alleggerisce in corner una punizione di Giuliani calciata dai 35 metri e al 38’ quando si fa trovare pronto di fronte a Musacchio deviando in corner. Per il resto, prima dell’incontro di domenica prossima a Petacciato per il secondo turno di Coppa Italia, resta solamente da valutare l’infortunio a Visconti che ha dovuto abbandonare il terreno di gioco al 69’.

TERMOLI 2016: Aceto, Gallo, Del Grande (26’ Spognardi), Paolucci, Di Norscia, Di Benedetto, Giuliani, Giacobbe, Impicciatore (88’ Pasquarelli), Orlando (53’ Recchia), Musacchio

A disp: Piermayyei, De Tata, De Renzis

All: Lallopizzi

TERMOLI CALCIO 1920: Riccio, Ballerini, Cecoro, Di lascio, Visconti (69’ D’Errico), Pesce, Di Costanzo, Maione (80’ Cianciaglini), De Filippo (80’ Scogliamiglio), Lo Russo (86’ Porgo), Mauro (63’ Conte)

A disp: Di Bellonio, Tartaglione

All: Esposito

Arbitro: Daniele Piciucco di Campobasso

Guardalinee: Gianluca Farina e Nicola Bibbò di Campobasso

Marcatori: 7’ Maione (TC 1920), 73’ Lo Russo (TC 1920), 75’ De Filippo (TM 1920)

Ammoniti: 30’ Pesce (TM 1920), 33’ Gallo (T 2016), 52’ Maione (TM1920), 60’ Di Norscia (T2016), 75’ Lo Russo (TC 1920)