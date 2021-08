Uno storytelling costante e incessante sulla regione che non esiste. Azioni chirurgiche di marketing turistico non convenzionale e innumerevoli campagne di comunicazione nazionale: così Dorothy Albanese e Manuele Martelli, gli strateghi del brand turistico ‘il Molise non esiste’ hanno offerto al Molise la visibilità nazionale ‘social’ sino ad oggi mancata alla ventesima regione d’Italia. Hanno investito fondi propri, ‘pochi ma buoni’, dimostrando velocemente come fare promozione del territorio in maniera dirompente ma soprattutto intelligente.

Non un gioco, ma una vera e propria strategia a beneficio del turismo dell’intera regione. Così, il brand – che è un marchio registrato al Ministero dello Sviluppo Economico – ha trovato il consenso del grande pubblico e sfondato la soglia dei 100mila follower: una enormità se a questo consideriamo e aggiungiamo l’effetto moltiplicatore delle migliaia di condivisione in rete. Manuele e Dorothy sono due professionisti dell’ospitalità in Molise, la sede del brand è presso l’Hotel San Giorgio di Campobasso. Ma a beneficiare del marketing da loro prodotto è praticamente tutta la regione: sono proprio i luoghi che ogni giorno vengono raccontati da Dorothy e Manuele a registrare il maggior numero di presenze per turismo: da Castel San Vincenzo a Roccamandolfi, da Termoli al Parco Archeologico di Sepino, dal circuito delle cascate del Molise all’Alto Molise, il ‘tam-tam’ mediatico è servito e miete consensi che si traducono in turismo.

Manuele e Dorothy puntano adesso a strutturarsi: “in Molise abbiamo un’Università di Comunicazione e Turismo, perché rivolgersi a comunicatori di fuori regione quando possiamo offrire occasioni di lavoro a nostri laureati?”, sostengono i fondatori del noto brand.

“Siamo felicissimi dell’obiettivo raggiunto che non è un traguardo: il turismo genera ricchezza e posti di lavoro. Sapere che in Basso Molise le strutture ricettive fanno registrare il tutto pieno fino ad ottobre, così come accade nell’area delle Mainarde del Molise o su Campitello Matese, ci convince a fare sempre di più e meglio.”, affermano Dorothy e Manuele che concludono: “Il nostro brand vuole essere di supporto a quanti impegnati nella promozione turistica della nostra destinazione. Siamo aperti alle Istituzioni, alle associazioni, ai Comuni e alle proloco. Vogliamo offrire al nostro territorio un nuovo modello di marketing turistico che piace e funziona”.