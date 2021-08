Il fuoco arriva al ristorante Ribo, enoteca distrutta. Bobo ha un malore, portato in ospedale

Sono danni incalcolabili quelli del ristorante Ribo di Guglionesi (in direzione San Giacomo), locale gestito dal cuoco Bobo Vincenzi rimasto vedovo non da molto tempo e che oggi, purtroppo, ha accusato un malore durante l’incendio che ha in parte distrutto la sua attività. È stato portato in ospedale per accertamenti e le sue condizioni, per fortuna, non sarebbero gravi.

Tuttavia lo scenario è inquietante: l’area alle spalle del locale è completamente devastata, con focolai che alle 20 di oggi 1 agosto non sono ancora stati completamente spenti. Le squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro da ore, mentre si aspetta ancora l’arrivo del canadair che a questo punto verosimilmente non farà in tempo, visto che si tratta di un mezzo aereo che lavora solo nelle ore diurne.

Fiamme altissime nel bosco di San Giacomo degli Schiavoni e lungo tutto il costone della strada provinciale che collega Guglionesi a Termoli e attraversa il piccolo comune dove si trova il ristorante che oggi ha subìto un colpo profondo, una mazzata ad una attività che faticosamente stava cercando di riprendersi dall’emergenza innescata dal covid che ormai dura da un anno e mezzo.

Al momento la provinciale si presenta così.