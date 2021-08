Il fuoco che sta mettendo in ginocchio il Basso Molise in queste ore è arrivato anche al bosco Fantine di San Giacomo degli Schiavoni sulla strada che conduce verso Termoli e Guglionesi. La vegetazione brucia e il garbino alimenta le fiamme, mentre i soccorritori devono diversi sui numerosi fronti esistenti.

Purtroppo a metà pomeriggio anche Termoli sud, in particolare a Marinelle e in contrada Casa La Croce, sono scoppiati degli incendi.

A fuoco la zona di via mar Mediterraneo, coi palazzi che sorgono in quel punto dove è stato necessario l’intervento della Protezione Civile e della Polizia Locale. Si teme per le persone che vivono in quell’area. Si tratta di una zona non nuova a roghi ed emergenze di questo tipo, così come lo è Marinelle, all’estremo sud di Rio vivo dove purtroppo il fuoco è divampato nel pomeriggio.

E il fumo sta invadendo anche la spiaggia di Rio Vivo, lungomare sud di Termoli.

“Avvisata di ciò che sta accadendo – si legge in una nota del Comune adriatico – l’Amministrazione comunale di Termoli ha subito messo in moto la macchina organizzativa per fornire massima assistenza per tutte quelle situazioni emergenziali che si stanno verificando sul territorio.

Gli incendi che hanno coinvolto la zona di Campomarino hanno indotto forze dell’ordine e mezzi di protezione civile a mettere in salvo dal mare diverse persone che si trovavano in alcuni camping del piccolo centro bassomolisano e che saranno trasportate via mare fino al porto di Termoli. Allerta in tutta la zona di Rio Vivo Marinelle fino a Termoli dove l’intera area viene costantemente monitorata e dove si raccomanda di prestare la massima attenzione.

Sempre a causa dei roghi che si stanno verificando sul territorio, in stazione a Termoli sono fermi tre treni e anche in questo caso l’amministrazione comunale ha allertato le associazioni di protezione civile che sono già sul posto per distribuire acqua e fornire assistenza ai viaggiatori. I vigili del fuoco e le forze dell’ordine sono impegnati da diverse ore sul territorio, in zona è già presente un elicottero e non è escluso anche l’arrivo di un canadair per cercare di spegnere le fiamme”.

L’emergenza tocca inoltre le campagne fra Guglionesi e San Giacomo. In particolare la presenza di fumo ha consigliato di far evacuare il noto ristorante Ribo che si trova proprio in territorio di Guglionesi ma all’ingresso di San Giacomo degli Schiavoni. Oltretutto ci sono timori per delle bombole del gas che si trovano poco lontano è che dovranno essere messa in sicurezza.

Inoltre la strada interna che conduce da San Giacomo degli Schiavoni a Termoli, dove le fiamme hanno divorato un gran numero di alberi, è stata momentaneamente chiusa al traffico.