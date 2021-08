Il cuore lontano

di don Mario Colavita

Cuore è una parola “magica” evoca cose profonde e intime, nello stesso tempo possiamo superficializzare il cuore da ridurlo a slogan, una sorta di mantra che non rende quello che effettivamente è.

Nella bibbia il cuore dice tutta la persona fatta di volontà, forza, razionalità, fisicità etc… nel mondo occidentale il cuore dice solo una parte dell’uomo (quella sentimentale).

Quando Gesù parla di cuore ha in mente l’unità della persona e quando dice del cuore lontano da Dio è la persona con i suoi gesti e il suo pensiero che si è allontanato da Dio.

Il cuore è il centro della relazione con se stessi, con Dio e con gli altri. Non a caso tutta la tradizione ebraica invita all’ascolto di Dio con “tutto il cuore”.

La dimensione della purificazione è una questione molto importante nella tradizione ebraica, il libro del Levito per ben 5 capitoli parla di come e da cosa purificarsi.

La purificazione per gli ebrei non era solo una dimensione morale diventava cosa materiale obbligatoria per essere graditi a Dio e dimostrare l’amore a lui e la distinzione dagli altri popoli.

Il culto a Yhaweh era determinante ed esclusivo, nessun altro popolo faceva quello che gli ebrei compivano in onore del loro Dio.

Quando Gesù parla della purificazione non intende quella del Levitico fatta di regole scrupolose. Gesù invita alla purificazione interiore dall’ipocrisia, dalla doppiezza e dall’amare Dio con sincerità e verità.

Per Gesù il vero culto è quello fatto con tutta la vita, con le scelte e le decisioni che pongono Dio al centro; il solo culto non serve a niente se al centro non c’è la decisione dell’amore di Dio.

Per amare Dio correttamente la tradizione cristiana ci ha insegnato la via e l’arte di purificare il cuore. Il cuore dell’uomo, dicono i padri spirituali, è un paradiso finchè non vi entra un serpente, cioè i pensieri cattivi, le suggestioni, le fantasie malate. E poiché è Dio ad aver creato il cuore, questi pensieri possono venire solo dal di fuori e inquinare il cuore.

Un autore spirituale della fine dell’800, Teofane il Recluso, ci ha lasciato scritto: “tieni il cuore sotto controllo e sottometti ad una severa critica tutti i sentimenti, i gusti e le inclinazioni. Quando sarà purificato dalle passioni, esso potrà agire a suo agio”.

Cosa rende impuro l’uomo? Cosa inquina il cuore? Per Gesù non sono gli alimenti ma ciò che è dentro l’uomo: “dall’interno, cioè dal cuore degli uomini, escono le intenzioni cattive” (Mc 7,21).

Gesù fa un elenco di cose che dal di dentro dell’uomo possono corromperlo: “impurità, furti, omicidi, adultèri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza” (Mc 7,23).

La vita cristiana buona chiede di curare il cuore di sentirlo come la casa di Dio; il cuore corrotto ci allontana da Dio e rende la vita cristiana difficile.

C’è una felice espressione di sant’Agostino che dice: “ci hai fatti per te, Dio, e il nostro cuore non ha posa finché non riposa in te”.