Il centrocampista Luca Maione nuovo acquisto del Termoli Calcio

Luca Maione, centrocampista classe 1997, è ufficialmente nella squadra del Termoli Calcio 1920.

Nato a Ferrara, cresciuto calcisticamente nel settore giovanile della Spal per poi passare al Padova. Passa poi al Levico Terme in D poi tanta Eccellenza in Emilia Romagna con Argentana e Copparese. Ultima stagione al Nissa in Eccellenza Siciliana dove arriva fino in finale playoff sfiorando la D.

Dalla squadra e dalla società lo accolgono con un caloroso benvenuto.