Il belvedere di piazza Sant’Antonio pieno di rifiuti. “Visto da vicino è una vergogna”

Altro che biglietto da visita, è stato l’amaro commento di una residente termolese che ha deciso di fotografare e segnalare il fatto. “Il belvedere di piazza Sant’Antonio è un affaccio splendido se lo vedi da lontano – ha raccontato la signora – se poi ti avvicini per ammirare meglio il panorama è orribile, abbassi lo sguardo e scopri di tutto”.

E quando dice di tutto intende rifiuti di ogni tipo lasciati sull’erba, lanciati, buttati da chi non usa i cestini ma il verde come immondizia. Uno spettacolo indecoroso che non fa bene ad una città turistica come Termoli in un tratto centralissimo del centro cittadino, di fronte al primo tratto del lungomare nord, davanti a piazza Sant’Antonio dove affaccia anche la sede del Municipio.

“Ho deciso di segnalare con foto e mail – ha scritto la signora – perché mi vergogno di essere termolese in questi casi. Ma come si fa ad avere questi comportamenti? Buttare bottiglie, cartacce così, senza pensare? E’ indecente, anzi, è davvero brutto”, l’amara conclusione della donna.