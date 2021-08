Il battesimo di Gaia

Non solo carpinone

Alberghi e B&B al completo in queste settimane per una decisa impennata di turismo montano che non vede più solo i pensionati e gli anziani scegliere località come Capracotta o Vastogirardi, ma anche molti ragazzi e giovani coppie che sperimentano una vacanza diversa. "Paesaggi splendidi e natura incontaminata, la vostra regione è un gioiello" il commento di chi, un po' a sorpresa, è rimasto stregato dal territorio.