Termoli e il suo borgo sono per due giorni il teatro a cielo aperto di “Identità Molisana”, la rassegna artistica che sta girando il Molise con le sue opere in chiave pop, ovvero popolare, colorata, nuova, moderna.

I suoi ideatori – un trio composto da Marzia Lamelza a cui è andato il compito di realizzare le opere, Alessia Mendozzi che ha curato le storie e i testi e infine Paolo Pasquale con l’incarico di valorizzare e promuovere – hanno pensato di raccontare, descrivere e anche donare una nuova vita e un nuovo slancio alla tradizione per raccontare l’identità molisana.

Un tour che ha toccato diversi borghi nelle scorse settimane in diversi luoghi del Molise, dal centro fino all’Alto Molise, e ora arriva sulla costa. Il luogo scelto per ospitare le illustrazioni è il borgo antico, come un museo a cielo aperto, itinerante che con i suoi vicoli e le piazze rende ancora più suggestiva la mostra.

Tanta l’emozione per i suoi ideatori, soprattutto per le due termolesi che si trovano a “giocare in casa” e perciò a vivere con maggiore entusiasmo, adrenalina e anche un pizzico di timore l’avventura. “I tanti che hanno visto la mostra nella prima giornata – racconta Marzia Lamelza – si sono dimostrati molto curiosi, hanno fatto domande. Siamo molto contenti e soddisfatti, anche delle presentazioni negli altri paesi, sono andate sempre molto bene e questo ci riempie di gioia e di orgoglio”.

Sarà possibile vedere le opere in chiave pop di “Identità Molisana” anche oggi, lunedì 23 agosto, a partire dalle 19 al borgo antico di Termoli.