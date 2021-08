Il reportage e le testimonianze

Un incendio di natura dolosa ha lambito il centro abitato, spingendosi fino nelle abitazioni. Strade evacuate, una donna ustionata dal calore, una vettura in fiamme e un danno ambientale senza precedenti, con alberi e terreni divorati dalle lingue di fuoco spinte dal garbino. Un inferno che replica quanto accaduto esattamente un anno fa. Anche in quel caso si parlò di dolo, ma il responsabile non venne mai inchiodato. Ora si ripete la tragedia, con la stessa dinamica e la frustrazione davanti al silenzio omertoso di chi sa e non parla. O, se parla, lo fa solo con vaghe illazioni sui social.