Un principio di incendio si è sviluppato nella serata di ieri 12 agosto in pieno centro a Termoli. Si è trattato di un guasto elettrico avvenuto in un’abitazione all’ottavo piano di Palazzo Narducci, il grosso edificio in via Saverio Cannarsa che affaccia su piazza Monumento e via XX Settembre.

Sul posto si sono portate una squadra del distaccamento di Termoli dei Vigili del Fuoco e una pattuglia dei Carabinieri della caserma di via Brasile. Per fortuna in pochi minuti i pompieri sono riusciti a spegnere il principio di incendio causato dal surriscaldamento di alcuni cavi elettrici che aveva causato una grossa quantità di fumo nell’appartamento.

I vigili del fuoco però hanno agito con tempestività utilizzando l’autoscala per raggiungere l’abitazione e riportando la calma in zona. L’episodio ha creato un po’ di apprensione e curiosità a Termoli in una serata in cui il centro città era gremito di persone.