Sono momenti di forte paura e agitazione a Guglionesi dove intorno alle 13 è scoppiato un vasto incendio che sta lambendo anche il centro abitato. Le fiamme sono state alimentate dal forte vento di garbino che purtroppo sta peggiorando la situazione e sta rendendo più complicato il lavoro degli uomini del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Campobasso giunti prontamente sul posto dopo le numerose telefonate al centralino del 115. “Aiuto, qui sta bruciando tutto”.

Nel giro di pochissimo tempo il fumo ha invaso il paese e reso l’aria irrespirabile, aumentando la preoccupazione e l’ansia della popolazione. Molte persone hanno dunque deciso di lasciare la propria abitazione. “L’aria è irrespirabile”, le parole di alcuni cittadini spaventati dalla colonna di fumo.

Sono state chiuse via Capitano Verri e Portanuova, la strada e il quartiere a ridosso del rogo più esteso, per evitare ulteriori pericoli alla cittadinanza. E probabilmente le forze dell’ordine che stanno operando sul posto decideranno di evacuare le abitazioni. La situazione è particolarmente critica e preoccupante, come testimoniato da alcuni residenti che hanno davanti ai loro occhi uno scenario sconcertante a causa delle alte colonne di fumo che si sono sprigionate dalle fiamme.

Da giorni Guglionesi è interessata da roghi di cui si sospetta l’origine dolosa, come in questo caso: potrebbe essere stato qualcuno ad innescare l’incendio su cui si farà chiarezza per accertare le cause.

La matrice dolosa è più di un sospetto perché il fuoco si è sviluppato su due fronti, secondo una dinamica che implica la conoscenza del territorio e che ha fatto leva, anche questa volta, su condizioni meteo particolari e di particolari rischio.

Ieri sera e in parte stanotte un altro incendio aveva interessato la zona di via Dante Alighieri, vicino l’ex hotel Aliope e anche in quel caso le fiamme erano arrivate fin quasi sotto le case, poi le fiamme sono state domate. Stamattina (1 agosto) nell’orario più caldo il fuoco sotto il paese vecchio e nella zona del Belvedere, praticamente la stessa che l’anno scorso ha registrato un incendio molto problematico alla fine di agosto durante il quale è anche crollato il tetto della chiesa di Santa Rita.

seguono aggiornamenti