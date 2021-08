Si è ritrovato senza benzina e con serbatoio da sostituire per una spesa di circa mille euro. L’autore della segnalazione è un termolese reduce da una brutta disavventura dopo una serata trascorsa in spiaggia, lo scorso 10 agosto.

“Siamo andati nell’area di Termoli Nord in spiaggia libera dove si trovano le dune – riferisce l’uomo -. Verso le 18 sono andato a prendere la pizza per cenare in spiaggia e ho approfittato per mettere 15 euro di benzina. Dopodiché sono tornato al mare parcheggiando la macchina vicino al muretto lungo la ferrovia. Abbiamo cenato e siamo rimasti lì fino a mezzanotte e mezza, quando siamo tornati a riprendere l’auto per tornare a casa”.

Lì l’amara scoperta. “Nulla, la mia Panda del 2011 non ne voleva sapere di ripartire. Ho notato quindi che il serbatoio era vuoto, eravamo senza benzina. Ho dapprima pensato che si fosse rotto qualcosa, poi ho scoperto che dietro l’auto c’era una macchia ed era benzina, così mi sono infilato sotto l’auto e ho notato che c’era un buco nel serbatoio”.

L’autore della segnalazione si dice convinto che “c’è una banda che gira sul lungomare e che fora con un trapano a batteria con una punta da 10 mm i serbatoi delle vetture parcheggiate per rubare il carburante. Possibile che le forze dell’ordine non controllino queste cose?”

Per lui oltre alla beffa, anche il danno perché ha dovuto sostituire il serbatoio della Panda con circa 900 euro di spesa più il lavoro del meccanico. Da parte sua un avvertimento ad altri possibili vittime. “Fate molta attenzione e controllate i vostri serbatoi se vi trovate senza benzina”.