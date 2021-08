In questo giorno speciale la vostre famiglie vi augurano che, questa Promessa, sia solo il primo di una lunga serie di momenti felici.

“L’Amore non dà nulla fuorché sè stesso e non coglie nulla se non da sè stesso.

L’Amore non possiede, né vorrebbe essere posseduto poiché l’amore basta all’amore.”