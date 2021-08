Un grosso furto di gioielli e preziosi è avvenuto questa notte all’interno della gioielleria del centro commerciale ‘Lo Scrigno’ di Termoli. Ingente il bottino e consistenti anche i danni alla struttura.

Il furto è avvenuto attorno alle 3,30 del mattino quando qualcuno ha riferito di aver sentito l’allarme del centro commerciale. I ladri devono aver agito in pochi minuti. Hanno scassinato le porte d’ingresso della struttura di via Martiri della Resistenza per poi sfondare la saracinesca e quindi la vetrina della gioielleria ‘Sarni Oro’ che si trova al piano terra.

A quel punto hanno fatto man bassa di preziosi e gioielli di vario tipo. Non c’erano soldi in cassa ma il bottino, che è in fase di quantificazione, dovrebbe essere molto consistente.

I carabinieri sono intervenuti già durante la notte cercando di trovare elementi utili alle indagini. Si cercherà di visionare anche le telecamere di videosorveglianza del centro commerciale per capire se le immagini possano fornire indizi.