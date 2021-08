Furti di benzina, la mia brutta esperienza sul lungomare di Termoli

Scrivo per segnalare anch’io la brutta esperienza che mi è capitata a seguito di quello che doveva essere un tranquillo pomeriggio di relax al mare.

Il giorno 16 agosto, all’altezza dell’accesso Albatros, dopo aver trascorso 3 ore in spiaggia decidiamo, alle 19, di spostarci in centro per la cena, ma avvicinandoci alla macchina, una Panda a metano, sentiamo subito un forte odore di benzina. A seguito delle numerose segnalazioni fatte dai cittadini, alla vostra redazione e soprattutto avvaledosi del “passaparola”, capiamo subito di aver ricevuto anche noi furto di benzina. Possiamo, davvero parlare di furto di benzina? Dato che non c’era alcun recipiente per raccogliere la benzina, che scendeva dal serbatoio accuratamente bucato avvalendosi di un trapano a batteria.

Volevo soprattutto segnalare il mio disappunto nei confronti delle forze dell’ordine, che pur avendo ricevuto numerose segnalazioni continuano a non pattugliare la zona e lasciare impunite le persone che commettono questi atti vandalici.

Quello che doveva essere un tranquillo pomeriggio di relax al mare, si è trasformato in un incubo, con un danno economico di circa 1000 euro.

Con dispiacere comunico che avete perso un’altra “turista” (e gli amici che erano con me), spero che questo appello possa arrivare a chi di dovere e soprattutto che si trovi una soluzione a questi continui atti vandalici.

Una lettrice