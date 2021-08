Francobolli e cartoline dedicate ai piccoli comuni: Poste italiane sceglie Castropignano e Campochiaro

Castropignano e Campochiaro sono due dei comuni della provincia di Campobasso scelti da Poste Italiane in Molise per presentare ai cittadini i temi della filatelia e della scrittura legati alle tradizioni e al patrimonio culturale della comunità.

Per gli eventi, che si svolgeranno giovedì 5 agosto, a Castropignano in occasione della “Commemorazione Medaglia d’oro al Valor Militare Michele Arcangelo De Palo”, e a Campochiaro per la “Festa di Santa Maria delle Grazie”, sono stati realizzati gli annulli filatelici e la cartolina dedicata disponibili presso i servizi temporanei posizionati rispettivamente in Piazza San Marco dalle ore 9 alle ore 13.30, a Castropignano, e in Piazza Madonna delle Grazie, dalle ore 17.30 alle 23.30, a Campochiaro.

Entrambe le iniziative sono parte del programma dei nuovi impegni per i Comuni italiani con meno di 5mila abitanti, annunciato dall’Amministratore Delegato Matteo Del Fante, ed è coerente con la presenza capillare di Poste Italiane sul territorio e con l’attenzione che da sempre l’Azienda riserva alle comunità locali e alle aree meno densamente popolate.

L’iniziativa è coerente con i principi Esg sull’ambiente, il sociale e il governo di impresa che contribuiscono allo sviluppo sostenibile del Paese.