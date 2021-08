Fonte del Diavolo si rianima coi giovani della Nuova Guglionesi. Successo per l’evento

L’associazione giovanile Nuova Guglionesi ha organizzato per lunedì 9 agosto un evento culturale alla Fonte del Diavolo, ovvero la presentazione del libro di Charles Papa, e ha provveduto al contempo anche a riqualificare l’area, rimboccandosi le maniche. Qui il loro racconto.

È stata dura ma siamo felicissimi per la serata di lunedì. Abbiamo riscoperto insieme un angolo del nostro paese poco conosciuto e purtroppo vittima di vandalismo. Per questa ragione siamo grati a tutti e tutte i partecipanti e se da un lato ci sono compaesani che si dedicano ad attività vigliacche distruggendo luci, staccando e rubando una ringhiera, rompendo un muretto per gettare i mattoni all’interno della fonte e imbrattare le mura di una fonte storica con tag e, addirittura, con una svastica (che abbiamo cancellato prima dell’evento) la risposta della Guglionesi Bella c’è stata e si è fatta sentire.

L’emozione più grande è stata la sorpresa collettiva dei guglionesani nella scoperta della fonte e questo racchiude tutto il significato dell’associazionismo inteso da AGNG (Associazione giovanile Nuova Guglionesi, ndr). AGNG significa anche sporcarsi le mani per sturare un tombino, ripulire la fonte dall’immondizia, ripulire l’acqua dalla melma, curare il verde e raccogliere intorno volontari e volontarie che partecipano attivamente.

La presentazione del libro “Sette giorni” di Charles Papa è stata una scommessa e possiamo dire di averla vinta. È stato molto bello vedere ragazzi e ragazze interessati al libro e all’incontro con l’autore e questo fa ben sperare per i prossimi eventi culturali che troppo spesso si assottigliano sul semplice consumo di alcool. Non è mancata la musica ricercata dei Disco Fritto e la condivisione di uno spazio pubblico che continua a sorprendere di generazione in generazione. Un ringraziamento speciale ad Alfredo Pezzoli (Vivaio Verde Molise), a Giovanni e Francesco Perrotta (DR Multiservice) e Veri (Animals Passion) e ai Disco Fritto per l’aiuto. Grazie a tutti e tutte per la fiducia.

Durante la serata abbiamo raccolto offerte che destineremo all’associazione Zampe nel Cuore e grazie al vostro contributo abbiamo raccolto 110€ che verranno utilizzati per l’acquisto di cibo e medicinali per i cani randagi.