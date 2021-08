Seppur con le tante limitazioni imposte dalla pandemia, a Guglionesi é stato celebrato San Nicola. E quest’anno con un omaggio e un ricordo particolare: quello a Tonino Pace, per anni anima della festa, organizzatore instancabile, scomparso qualche mese fa.

Proprio a lui infatti l’intera comunità deve il forte legame con il santo di Bari a cui da più di 25 anni proprio Tonino aveva dedicato il palio di San Nicola, che ogni anno si celebra l’8 agosto.

Anche quest’anno, come lo scorso, il tradizionale gioco agli anelli nel centro cittadino non si è svolto per le regole imposte dal Covid. Ma i cittadini non si sono scoraggiati e rispettando le nuove decisioni, hanno organizzato un fine settimana di eventi e di attività, a partire dai giochi medievali a lui dedicati e poi la messa che ha concluso le celebrazioni dedicate al santo.

Nel pomeriggio di lunedì 9 agosto, davanti alla chiesa nel cuore del borgo, é stata celebrata la messa da don Angelo, invitato dal parroco di Guglionesi a celebrare la funzione dedicata a San Nicola. E proprio durante la celebrazione Tonino Pace é stato ricordato più volte per quel legame così forte, sentito, sincero, profondo che lega Guglionesi a San Nicola.