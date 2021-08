Ferragosto in barca con regalo inaspettato: tuffo tra i delfini

Alla fine non è stata la classica gita in barca. Un branco di delfini ha affiancato il natante su cui stava trascorrendo il Ferragosto un gruppo di ragazzi: si trovavano al largo, nel mare prospiciente Termoli. Poi, nel pomeriggio, si sono improvvisamente accorti che alcuni esemplari avevano affiancato l’imbarcazione. Tuffi e salti, quasi in un gioco per ‘vedere’ chi procedeva in maniera più spedita.

“Che spettacolo“, il commento dei giovani a bordo sorpresi e divertiti dalla presenza dei delfini che ‘sbucavano’ improvvisamente tra le onde.

La scena è stata ripresa con un cellulare da una delle persone che in quel momento si trovavano sulla barca. E’ il video che vi mostriamo in questo articolo e che è un prezioso ricordo di questo inedito pomeriggio ferragostano.

“E’ stato bellissimo, seguivano la nostra imbarcazione”, hanno commentato raccontando l’episodio a Primonumero.

Non è la prima volta che i delfini, i mammiferi più amati dall’uomo, vengono avvistati a Termoli: spesso avviene proprio al largo, durante le uscite in barca. Tuttavia, è successo anche di vederli a poca distanza dalle imbarcazioni ancorate in porto, come successo lo scorso gennaio.