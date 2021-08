Aperitivi, grigliate, brindisi, giochi sulla battigia ma anche relax. Voglia di leggerezza oppure di rilassarsi, a seconda delle preferenze, godendo del caldo sole che anche oggi splende sul Molise. È un Ferragosto da tutto esaurito nella nostra regione, dalla costa alla montagna. Piene le principali strutture ricettive di Termoli, qualche presenza in meno a Campomarino dove gli ultimi incendi che hanno sfigurato la costa hanno scoraggiato più di qualcuno che ha preferito optare per altre destinazioni.

Pranzo al sacco, al ristorante o negli agriturismi: i molisani hanno scelto di vivere con spensieratezza la giornata clou di questa estate 2021, la seconda dell’epoca pandemica.

A Termoli tanta gente ha scelto di trascorrere la giornata del Ferragosto in spiaggia. Lidi e spiaggia libera affollati sui litorali dove tanti termolesi ma anche numerosi turisti si sono recati sin dalle prime ore della giornata. Muniti di borse frigo, teglie di pizza, melanzane e anche una più leggera insalata di riso. Brindisi e musica nelle strutture sulla spiaggia: al lido La Vela, ad esempio, si festeggia Ferragosto con l’ottima sangria preparata dal signor Pietro.

Qualche piccolo disagio invece per gli automobilisti: immancabile ed inevitabile, con i grandi numeri della domenica di Ferragosto, il caos parcheggi con le auto lasciate letteralmente in ogni angolo della strada.

Per affrontare le temperature alte, si registrano almeno 30 gradi, ma percepite sono 37, l’unico rimedio è l’acqua per un bagno refrigerante. Sarà una giornata intesa che purtroppo quest’anno non si concluderà con il suggestivo ‘Incendio del Castello’, l’evento che ricorda lo sbarco dei turchi: la manifestazione è stata annullata a causa delle restrizioni anti-covid e dei rischi assembramenti.

Più piacevoli le temperature nei boschi sulle montagne molisane, meta di tante famiglie che hanno preferito godere del fresco. Tante presenze a Campitello Matese e in Alto Molise, a Pietrabbondante e Capracotta in particolare. Presa d’assalto l’area camping sul lago di Castel San Vincenzo dove questa mattina era impossibile trovare un posto libero: tante persone hanno scelto di campeggiare in tenda soggiornando nella bellissima zona della provincia di Isernia per un paio di giorni.

Menù più ‘robusto’ in questi casi: grigliate di carne, bruschette, parmigiana di melanzane le portate principali che vengono accompagnate da birra e vino. Un’attenzione particolare al fuoco per cuocere agnello, salsiccia e arrosticini: il rischio incendi tiene in allerta anche le forze dell’ordine che in questi giorni effettueranno controlli capillari per evitare roghi. Del resto, le ultime sono state settimane di sforzi extra e di straordinario impegno soprattutto per i vigili del fuoco a causa dei numerosi incendi scoppiati.

Infine, c’è chi ha preferito la classica scampagnata sfidando le temperature roventi: un po’ di musica, buon cibo e tanta allegria consentono di ‘sentire’ un po’ meno la fatica del caldo.