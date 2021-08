Eutanasia legale, raccolta firme per il referendum anche a Molise Cinema

Termoli

Il compatrono di Termoli San Basso esce in barca con pochi selezionati fedeli. Le regole anti covid impongono regole ferree. Dopo la messa in Cattedrale, la statua arriva in banchina con il pick up della protezione civile. E il Nuovo Saturno parte per la processione in mare, tra gli applausi dei presenti. La festa è sottotono ma l'emozione è sempre la stessa.