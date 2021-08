Energy Time Spike, Dardone confermato preparatore atletico

Jacopo Dardone sarà ancora il preparatore atletico dell’Energy Time Spike Campobasso. La società e lo staff tecnico sono felice di confermare un giovane dalle ottime doti professionali e umane. Jacopo dunque continuità un lavoro iniziato la scorsa stagione, soprattutto con gli atleti più giovani. Lo staff tecnici è al completo e adesso sta definendo il programma della preparazione atletica, con il roster che si ritroverà i primi giorni del mese di settembre.

“Sono orgoglioso di far parte di questo gruppo e di questa società anche quest’anno – sono state le prime parole del professionista – . Sono felice della fiducia riposta in me da Coach Maniscalco e da tutta la società! Lo scorso anno abbiamo fatto qualcosa di grandioso e siamo pronti per nuove sfide.”