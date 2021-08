Emmausso, il fantasista dei Lupi che sostituirà Esposito: “Non vedevo l’ora di arrivare qui”

L’abbiamo detto e ridetto: sostituire uno come Vittorio Esposito sarà molto difficile. E chi è chiamato a farlo sa di avere una gran bella responsabilità sulle spalle. Nei piani del Campobasso il nuovo numero 10, la pedina che dovrebbe spostare gli equilibri, trovare la giocata di fino, svolgere il ruolo di regista esterno, è Michele Emmausso. 24 anni, piede educato e calciatore estroso, le caratteristiche ce l’ha e non deve far altro che far innamorare i tifosi.

A Vibo Valentia, due stagioni fa, ha fatto vedere le cose migliori: gol e fantasia, ricami e concretezza. Ha buttato nel sacco il pallone otto volte in ventiquattro presenze. Non male per uno che non è un attaccante puro ma ama ritagliarsi il suo spazio tra le linee, sull’esterno, magari puntando e dribblando. Nell’ultimo torneo di C non è andato invece benissimo, giocando 15 gare tra Catania e Lecco.

“Non vedevo l’ora di arrivare qui. So bene Campobasso che piazza è, che storia ha alle spalle”. Si presenta così il fantasista napoletano, voglioso di diventare uno dei leader dei Lupi e di provare a fare un campionato tranquillo in maglia rossoblù: “Le prime impressioni sono abbastanza buone. Ho giocato l’amichevole con la Juve Stabia e devo dire che è stata una partita combattuta, a buoni ritmi. Ma è normale ci sia stanchezza, siamo agli inizi, ci sta anche qualche errore individuale. Credo che possiamo divertirci, siamo giovani ma con tanta qualità. Diremo la nostra in questo campionato”.

Fortemente voluto dal direttore tecnico Luigi Mandragora, Emmausso spiega di essere stato colpito positivamente dal gioco del Campobasso di Mirko Cudini: “Prima di venire qua avevo visto la partita con l’Avellino e devo dire che la squadra mi aveva impressionato a livello di gioco, i meccanismi che detta il mister sono quelli che fanno fare la differenza in partita e durante la settimana. Mi piace molto questo modo di giocare. Si sa che in un campionato il gruppo è fondamentale, bisogna volersi bene e rispettarsi. Conoscevo Magri, Parigi, il direttore Luigi Mandragora, si può creare un clima familiare e veramente possiamo divertirci”.

In serie C ha indossato casacche ‘pesanti’ come quelle della Reggina, del Taranto, del Siena. E ora a Campobasso vuol tornare a gonfiare reti e a far ammattire i marcatori diretti.