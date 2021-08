Ieri 11 agosto, nel rispetto delle norme anti-covid, davanti a un folto pubblico è stato presente all’esordio del nuovo libro di Angelo Marolla, coautore con Matteo Caruso, dal titolo “Me Guàrde Attùrne”, prodotto dai “Cantieri Creativi” in collaborazione con l’associazione “Andrea Di Capua Duca di Termoli”.

Due amici d’infanzia, Angelo Marolla e Matteo Caruso, si rincontrano dopo aver percorso strade diverse. Ricordano luoghi, persone, momenti vissuti. Nasce così questo libro fatto di poesie in vernacolo e disegni acquerelli, per guardarsi attorno con gli occhi del cuore. Guardare Termoli come lo scenario del vissuto, con i suoi tratti caratteristici e la sua variegata umanità al fine di ricomporre, come in un grande puzzle, i frammenti scomposti, i sogni sconnessi e riappropriarsi delle esigenze del cuore.

Il vernacolo è una lingua per ricordare da dove proveniamo, ci lega alle nostre radici affinché possiamo recuperare quei segni di un’umanità nella quale potersi riconoscere ancora.

I disegni nel libro, realizzati da Matteo Caruso, caratterizzati da tratti rapidi e macchie libere di colore, aiutano a comprendere che anche la città ha le sue radici e corroborano l’evocazione sentimentale dei luoghi e delle persone generata dalle poesie di Angelo Marolla.

Con la conduzione di Antonietta Aida Caruso, presidente dell’associazione Cantieri Creativi; il saluto di Roberto Crema, presidente dell’associazione Andrea Di Capua Duca di Termoli, e del rappresentante comunale consigliere Nico Balice; gli interventi degli autori; l’intervento di padre Enzo Ronzitti, autore della prefazione; la Lettura di poesie di Sebastiano Di Pardo e Anna Catalano, la serata è stata una festa, allietata dalle musiche della Paranze.