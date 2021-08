Don Mario Colavita presenta il suo nuovo libro su san Giuseppe

Campobasso da bollino rosso

Se la minoranza comunale del Pd attacca l'amministrazione Gravina per l'assenza di pattugliamenti e pulizia straordinaria di Collina Monforte, pineta San Giovannello e bosco Faiete, replica l'assessore Cretella (M5S): "Le aree pubbliche sono in ordine e per quelle private ci sono le ordinanze". Poi l'ammissione: "Collina Monforte preoccupa anche me, è disordinata soprattutto sul versante via Garibaldi ma anche perché è un'area Sic che ci vincola pure nel semplice sfalcio dell'erba". Intanto chiede pene più severe per il reato d'incendio il presidente dell'Atc 1 di Campobasso