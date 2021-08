Ci siamo. Ed è proprio il caso di dirlo con la C maiuscola. Meno sei al debutto in campionato per il Campobasso: la terza serie sta per riaccogliere la squadra del capoluogo a distanza di 32 anni. E in giro inizia a percepirsi l’atmosfera frizzante, da grande evento. La primissima sarà ad Avellino. Piazza di serie B quella irpina, che punta al ritorno in cadetteria. Ma dovrà vedersela almeno con altre due concorrenti forti, come Bari e Catanzaro.

E i Lupi? Da neopromossi puntano a una stagione che non debba riservare grossi patemi d’animo. Ma è un torneo tutto da scoprire, in cui nulla è scontato e l’attenzione deve restare sempre massima. È chiaro che dopo tanti anni e tanti sacrifici l’obiettivo minimo è quello di preservare la categoria. Anche se qualche addetto ai lavori intravede nella squadra rossoblù una delle possibili sorprese.

La prima uscita ufficiale di Coppa Italia ha mostrato un Campobasso propositivo, voglioso di imporre il proprio gioco, caduto solo per ingenuità difensive. Chiaramente da evitare, anche perché in serie C gli attaccanti puniscono al minimo errore. La manovra è piacevole, si arriva spesso in area anche se si fa un po’ di fatica a concretizzare. Aspetti migliorabili con il lavoro giornaliero, mister Cudini sa già dove intervenire.

Tra i tifosi, che hanno risposto bene alla campagna abbonamenti (oltre 900 le tessere vendute, numero massimo per ora, ndr), c’è un moderato ottimismo rispetto a un organico confermato per gran parte e rinforzato con pedine interessanti. Come noto, gli stadi riaprono con una capienza massima del 50%: al momento quella di Selvapiana è di 3950 posti ma molto presto raddoppierà a 7500.

Proprio alla tifoseria rossoblù rivolgiamo la fatidica domanda di inizio stagione: come si classificherà il Lupo in campionato? Le opzioni vanno dalla promozione diretta alla retrocessione, in mezzo playoff, salvezza tranquilla o playout.

Partecipate al nostro sondaggio.