Comune di Montenero chiuso nella giornata di oggi 30 agosto per ordinanza della sindaca Simona Contucci che ha disposto la sanificazione degli ambienti municipali dopo la positività al tampone antigenico da parte di un dipendente comunale nella mattinata di oggi.

L’uomo, già immunizzato con doppia dose di vaccino, ha accusato alcuni lievi sintomi e per precauzione si è sottoposto a un tampone rapido che ha dato esito positivo. Ha dato quindi immediata comunicazione alla sindaca e agli altri dipendenti comunali e sono scattate le dovute precauzioni per evitare un eventuale diffusione del contagio.

I quattro dipendenti del Comune di Montenero che hanno avuto contatti con il positivo fino a venerdì scorso, ultimo giorno in cui ha frequentato il municipio, sono adesso in quarantena e verranno sottoposti a tampone molecolare nella giornata di venerdì.

Altri amministratori e dipendenti hanno scelto autonomamente di fare subito il tampone rapido ma al momento non sono emerse altre positività. Dopo la sanificazione effettuata oggi pomeriggio, il Comune riaprirà regolarmente al pubblico nella giornata di martedì 31 agosto sebbene alcuni settori, per via delle quarantene, lavoreranno in maniera ridotta.

Il dipendente positivo risulta essere in buone condizioni di salute. Attualmente Montenero conta due persone positive.