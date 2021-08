Didattica in presenza, 238mila euro per le scuole. Interventi anche sulla “Colozza”

Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato le graduatorie relative all’ assegnazione dei contributi epr la ripresa i presenza delle lezioni scolastiche. Un avviso pubblico da 270 milioni di euro destinati agli enti locali: circa 200 milioni per lavori di edilizia leggera e 70 milioni per l’affitto di spazi dedicati alla didattica.

Al Comune di Campobasso, per l’affitto di locali e spazi e relative spese di conduzione, andrà la cifra di euro 238.277.

“C’è soddisfazione per essere riusciti ancora una volta a rispettare le scadenze, lavorando nelle passate settimane senza sosta per la presentazione delle documentazione necessaria. – ha dichiarato il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina – Ciò che ci è stato conferito come contributo dal Governo per gli affitti delle scuole, ci permetterà di rendere più efficienti i servizi per alunni e famiglie in città, attraverso un’organizzazione logistica delle strutture scolastiche che, per ovvie ragioni, nel periodo della pandemia è stata necessariamente più complessa da attuare.”

Le novità principali riguarderanno la scuola “G.A.Colozza” – uno degli istituti con il maggior numero dei contagi causati dal Covid – dove sarà garantito il sito attuale ma saranno ampliati gli spazi e verranno dislocate delle aree destinate alla direzione scolastica “quindi non intaccheranno la presenza degli studenti nell’istituto attuale”.

In via Berlinguer si tornerà alla vecchia sistemazione pre-covid, confermata la locazione della “Montini” nel palazzo dello stesso anno e anche per la scuola “Igino Petrone” saranno adeguati i locali dell’ex- bibliomediateca per garantire ulteriori spazi destinati all’attività scolastica”.

Nei prossimi giorni partiranno i lavori “affinché sin dal primo giorno gli istituti scolastici di Campobasso siano nella condizione di garantire la didattica in presenza” ha concluso Gravina.