Il forte temporale che ieri sera 24 agosto si è abbattuto sul Molise ha provocato diversi piccoli danni, tanto in agricoltura quanto ai servizi e alle infrastrutture.

Danneggiate in modo particolare le campagne del Basso Molise, specie su Campomarino che sconta un’estate particolarmente tormentata dopo gli incendi e la siccità di questi mesi. Numerosi vigneti sono stati abbattuti dalla forza del vento e dell’acqua, mettendo così a rischio i raccolti della prossima vendemmia soprattutto a Nuova Cliternia, vale a dire una delle zone di maggior produzione di uva di tutto il Molise.

Montecilfone è uno dei paesi più colpiti dal maltempo, come riferisce stamane il sindaco Giorgio Manes. “Ieri sera a causa delle forti raffiche di vento e piogge, diverse strade del nostro comune: tra cui zona Sinarca, Corundoli, gessaio sono state coinvolte, tanti gli alberi caduti. Mi sono attivato da subito per il normale ripristino della viabilità e stiamo ancora lavorando”.

In particolare pioggia e vento hanno provocato danni al centro per la raccolta differenziata del paese arbereshe. “Mi spiace per eventuali disservizi che potranno esserci anche per la raccolta differenziata poiché nel centro raccolta vi sono stati danni. Stiamo lavorando affinché tutto presto torni alla normalità. Nel frattempo chiedo a tutti di prestare massima attenzione”.

Disservizi però si segnalano in diversi altri comuni. A Bonefro ad esempio da ieri sera manca l’energia elettrica in via Roma, su abitazioni private e alla pubblica illuminazione in via Lalli. Il sindaco Nicola Giovanni Montegano ha inoltrato la richiesta di intervento a E-Distribuzione per risolvere il guasto.

A Guglionesi non risultano danni consistenti nelle zone rurali. I problemi maggiori ci sono invece sulle strade, le provinciali che già erano messe male. L’asfalto si è aperto in diversi punti per la forza dell’acqua e il paesaggio brullo dopo gli incendi di agosto ha favorito, in assenza di argini naturali, fiumi di fango e detriti che rendono ancora adesso, malgrado ci siano degli operai al lavoro per il ripristino della sicurezza, il transito delle auto difficoltoso.

I problemi maggiori si riscontrano sulla provinciale che collega Guglionesi a Montecilfone dove dei danni sono stati riscontrati anche nelle campagne.

Uno dei paesi più colpiti è stato Petrella Tifernina dove in serata è arrivata la grandine che ha parzialmente coperto le strade per qualche minuto e ci sono stati pericoli dovuti ad alberi e fogliame sulla sede stradale della provinciale 13. Danni alle campagne, soprattutto su vigneti e coltivazioni di ortaggi e frutta.