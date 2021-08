Crisi Afghanistan, riunione in Prefettura per accogliere i profughi in fuga

Sono 5mila i profughi afghani giunti in Italia con il ponte aereo che si è concluso sabato 28 agosto ed un numero indefinito di altri che arriveranno attraverso varie rotte, a cominciare da quella ‘balcanica’.

Per questo motivo, è imminente l’attuazione di un piano che, dopo la prima accoglienza, sia in grado di garantire “percorsi di integrazione pieni e duraturi” ai cittadini afghani in fuga dal loro Paese. In Molise pare previsto l’arrivo di 67 profughi ma il Viminale non ha ancora ufficializzato né il numero né la data dell’arrivo.

Tuttavia in regione si sta già lavorando per evitare di essere colti impreparati rispetto alla gestione di un’emergenza che riguarda tutti, indistintamente. Così la scorsa settimana si è tenuta a Campobasso una riunione che ha riguardato le due prefetture della regione.

All’incontro hanno partecipato anche alcuni sindaci delle due province di Campobasso e Isernia che ai rispettivi prefetti, hanno illustrato una serie di possibilità logistiche e strutturali per l’accoglienza di quelli che, pare, saranno soprattutto nuclei familiari.

Opportunità di accoglienza che nei prossimi giorni saranno formalmente inviate presso gli Uffici territoriali di governo di competenza in maniera formale. E soltanto in seguito alle indicazioni ufficiali del Ministero dell’Interno sul numero esatto dei profughi destinati al Molise e sulla data del loro eventuale arrivo, si stabiliranno le strutture dove gli stessi potranno essere accolti e ospitati.