Mare, bagno, prendi la mascherina, spiaggia, serata, metti la mascherina, togli la mascherina. E poi ancora mare, spiaggia, vaccino, Green Pass. L’estate del 2021 va avanti così: tra scampoli di normalità e momenti di ritorno al presente con la mascherina, il vaccino, il Green Pass e il gel igienizzante a farci tornare ad ora, al momento che stiamo vivendo, nel bel mezzo di una pandemia ancora in corso.

“Hai fatto il vaccino? Quale? Come sei stato?”. Sotto l’ombrellone, in riva al mare e sul bagnasciuga durante una passeggiata: sono questi i temi caldi di una calda stagione. L’attualità entra prepotente nella quotidianità, e diversamente non potrebbe essere, visto che anche per organizzare una serata in pizzeria bisogna fare i conti con chi ha e chi non ha il tanto ambìto foglio verde che permette di accedere nelle sale al chiuso.

Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson sono i nomi più gettonati di questa estate. Si risentono in tutte le conversazioni, tra i più grandi e anche tra i più giovani, che cercano di organizzare le vacanze lontano da casa, magari restando in Italia. E con loro i sintomi del dopo iniezione, tra febbre, dolori, pareri diversi. E poi ancora la scuola, il tema soprattutto di mamma e papà che tra poco vedranno i loro pargoli tornare tra i banchi.

Ma per fortuna il tema che ci accompagna ormai da un anno e mezzo non è l’unico a tenere banco sotto l’ombrellone. Perché questa è stata anche l’estate dell’Italia campione, degli Azzurri che hanno portato in alto il nome dello sport del Bel Paese. E così tra Europei e Olimpiadi, l’estate del 2021 non solo si è colorata di azzurro, di oro, argento e bronzo ma ha permesso per un po’ di mettere da parte pandemia, contagi e vaccini, per sorridere e divertirsi, condividendo le gioie degli atleti e i valori dello sport.

E non manca certo la moda dell’estate 2021, con il costume intero tornato prepotentemente di tendenza in spiaggia, tra colori fluo e grandi classici. Non più solo per le più piccole, ma anche per le loro mamme che vogliono essere alla moda come le loro mamme e le loro nonne qualche anno fa. A dimostrazione che la moda torna sempre. Ma la moda non è solo quella di abiti e accessori, perché al mare la moda si fa anche con lettini e materassini. Di ogni forma, di ogni colore. E se nell’anno della pandemia il must era l’unicorno, quest’anno ha lasciato il posto ad ananas, cocomero e gelati.

E poi il caldo, l’immancabile tema di ogni estate, che quest’anno si è meritato di certo il podio viste le temperature roventi che si sono registrate nelle ultime settimane. Ma di certo sotto l’ombrellone non sono mancati argomenti ben più profondi e di spessore. Primo tra tutti gli incendi, che hanno caratterizzato il mese di agosto, quello per eccellenza dedicato alle vacanze che a molti sono diventate amare.

Ma intanto Ferragosto è Ferragosto, il giorno del relax. Poi tutto il resto verrà, sperando che di questa estate resterà il ricordo dei trionfi.