Contagi ancora in crescita e ricoveri che sostanzialmente ricalcano le dinamiche delle ultime 3 settimane. L’andamento dell’epidemia in Molise nell’ultima settimana (23-29 agosto) non sorprende più di tanto. Ma è palese come l’aumento delle infezioni ci sia e si diffonda a macchia d’olio nei vari centri del Molise. Negli ultimi 7 giorni ad essere maggiormente colpiti dai nuovi contagi i comuni di Trivento (24), Sesto Campano (14), Frosolone (10), Riccia (9), Venafro e Campobasso (7 ciascuno).

I nuovi positivi sono stati 111 in 7 giorni, quasi 16 al giorno di media. La settimana scorsa erano stati 68, quella prima ancora 70. E a crescere è stato il tasso di positività (mediamente del 4.5% contro il 3% della settimana precedente) a riprova che l’aumento dei contagi non è dipeso solo dal maggior numero di tamponi. Tanti stavolta i guariti (61 contro i 19 della settimana scorsa) ma in ogni caso il numero di persone attualmente positive è in crescita: ora (dato riferito nel bollettino Asrem di ieri sera) è 243 mentre domenica 22 agosto era a 195.

La settimana appena trascorsa è stata nefasta perché c’è stato il decesso di una giovane donna, 36enne di Guglionesi: era da settimane ricoverata in Terapia Intensiva ma i suoi polmoni non ce l’hanno fatta e giovedì 26 agosto il suo cuore ha smesso di battere. Una notizia che ha scosso l’opinione pubblica e che ha rinnovato il dramma delle giovani vite spezzate dal Covid. La donna, Giada, come ormai noto non era vaccinata e il dramma suo e della sua famiglia non può non interrogare sull’efficacia preventiva (per quanto riguarda le ospedalizzazioni e i decessi) del farmaco anti-Covid. C’è stata anche un’altra morte – inizialmente segnalata come caso Covid – ma in realtà l’anziano (un 86enne di Isernia) è sì spirato in Malattie Infettive ma il suo decesso ha avuto poco a che vedere col Covid anche perché, nel momento della sua morte, l’uomo non era più positivo al Sars-Cov-2. Anche la settimana precedente si era avuto un nuovo decesso in Malattie Infettive dopo quasi due mesi senza vittime del virus.

I ricoveri ricalcano l’andamento delle ultime settimane: negli ultimi 7 giorni sono stati 6 (5 nella precedente e 5 in quella prima ancora) a fronte di 2 dimissioni (3 in entrambe le precedenti settimane). Attualmente sono 9 i ricoverati nel reparto ordinario mentre in rianimazione non c’è più nessun paziente Covid. Domenica scorsa i ricoveri erano complessivamente 7.

Stabile il numero di vaccinazioni, che da due settimane si attesta intorno alle 1.700 quotidiane. Nei giorni scorsi è andato in scena un nuovo open day (a Termoli, dopo quelli di Venafro e Campobasso) e anche in quella occasione sono stati soprattutto i giovani a cogliere la palla al balzo. Rimane, ed è su questo che ora si concentrano gli sforzi di Asrem, il problema di convincere quello ‘zoccolo duro’ di persone che hanno scelto di non vaccinarsi.