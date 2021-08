Contagi ancora in aumento, viavai in Infettive: 5 ricoveri e 3 dimissioni in 7 giorni

70 contagi, 5 ricoveri e 3 dimissioni. Ma anche 76 guariti. Sono questi i numeri che riassumono l’andamento dell’epidemia in Molise nella settimana dal 9 al 15 agosto. Sette giorni che sembrano confermare l’andamento già evidente nella settimana precedente, e in particolare ci riferiamo al nuovo piccolo ‘boom’ di ricoveri, pressochè inesistenti nel periodo estivo antecedente.

Leggiamo i singoli indicatori. I contagi sono stati 70, mediamente 7 al giorno, mentre nelle settimane precedenti erano stati 62 (la scorsa), 60 e 56. Ma come sempre a dare maggiore contezza è il tasso di positività, ovvero la percentuale di positivi in relazione ai tamponi processati. Ebbene, l’indice è in leggera crescita. Calcolato sui 2.280 test molecolari (circa 325 al dì) fatti tra lunedì e domenica, questo si attesta su una media del 3.1%. Era al 2.9% la settimana scorsa e prima ancora al 2.4% e 2%.

Da rilevare come i guariti in settimana abbiano superato i nuovi positivi. Sono stati 76 (erano 39 la settimana a cavallo tra fine luglio e inizio agosto) e pertanto il numero degli attualmente positivi è sceso in regione di qualche unità e ora è a 147. I contagi della settimana appena conclusa hanno interessato molti centri del Molise. Ma i numeri in termini assoluti maggiori sono stati quelli di Campobasso (14, più del doppio della settimana precedente) e Venafro (11, effetto di un cluster di giovani rientrati dalla vacanze). 6 ad Isernia (stabile) e 5 (in lieve discesa) a Termoli. Solo 1, dopo settimane difficili, a Guglionesi dove sono stati diversi oltretutto i cittadini guariti.

Ma la notizia più rilevante è quella che riguarda i ricoveri in ospedale dovute alle conseguenze del Covid-19. 5 persone sono state portate in Malattie Infettive negli ultimi 7 giorni, altre 4 lo erano state nella settimana precedente. È chiaro dunque che dopo un periodo di stasi, nei primi mesi estivi, la situazione sia mutata. Attualmente ci sono 6 persone nel reparto meno critico (contro le 4 rilevate dopo il bollettino di domenica 8 agosto) e 1 in Terapia Intensiva, in condizioni più delicate.

Da dire anche però che solo negli ultimi 7 giorni 3 persone sono state dimesse in quanto clinicamente guarite (0 invece nella settimana scorsa così come nelle due precedenti). Una sorta di turn over che fa ben sperare e che induce a pensare che in alcuni casi l’ospedalizzazione sia stata più che altro precauzionale.

Le vaccinazioni negli ultimi 7 giorni sono state quasi 11.500, meno delle oltre 14mila della settimana precedente ma va considerato che ieri, 15 agosto, i centri vaccinali molisani sono stati chiusi in via eccezionale.