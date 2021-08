Le Casette dei libri anche a Guglionesi grazie al progetto dell’associazione Nuova Guglionesi, interamente formata da giovane del posto, con il patrocinio del Comune. Posizionata la caratteristica casetta di legno all’ingresso della villa comunale.

Un libro, si sa, non va mai buttato e far circolare i libri il più possibile, mettendoli a disposizione gratuitamente delle persone, è una iniziativa che racconta dietro un piccolo gesto una grande cultura. Libri usati dunque a disposizione della collettività che si possono prendere e restituire e anche portare a casa, purché poi tornino al loro posto. L’iniziativa è anche un invito a chi possiede libri dei quali intende disfarsi a non buttarli via, dando loro una seconda vita. Il progetto è realizzato dall’Associazione di Promozione sociale l’Altra Guglionesi che ha scelto questo slogan: “Non aver paura di voltare pagina perché c’è sempre un libro nuovo che ti aspetta”.