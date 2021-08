Colpo di mercato della Chaminade: ingaggiato il pivot Lorenzo Rosato

Il colpo di mercato a sorpresa della Chaminade Campobasso porta il nome di Lorenzo Rosato. Il pivot classe 1999 è stato acquistato a titolo definitivo dalla Real Dem. La società molisana ha sempre apprezzato le qualità di Rosato da avversario e già negli anni passati aveva provato a portarlo in rossoblù. Il patron Domenico Scarnata e il DS Antonello Pascale hanno trovato l’intesa con il presidente della Real Dem Enea D’Alonso, fondamentale la sua collaborazione per il buon esito dell’operazione, ma soprattutto la volontà del calcettista di sposare il progetto Chaminade. L’arrivo di Rosato dimostrano le ambizioni del club e la volontà di ampliare un progetto che punta sui giovani.

Rosato cresciuto nel calcio si è affacciato per la prima volta nel mondo del futsal nel 2017, proprio tra le file della Real Dem con la quale ha giocato sempre in Serie B. Nella stagione 2019/2020 l’approdo in Serie A2 con la Tombesi Ortona per poi fare ritorno alla Real Dem con la quale ha giocato 7 partite realizzando 18 goal.

Lo scorso anno ha iniziato il campionato in cadetteria, poi la sospensione e da gennaio il ritorno nella seconda serie nazionale, questa volta con il Cosenza dove ha realizzato due reti. In bacheca anche la Coppa Italia Abruzzese Under 19 con l’Acqua e Sapone. Rosato è un pivot dal grande fiuto per il gol, dotato di buone doti tecniche che gli hanno consentito, nel corso delle ultime stagioni, di essere sempre decisivo sotto porta.

Le prime dichiarazioni di Rosato: “Ho scelto la Chaminade perché è una società ambiziosa con una dirigenza seria. Sono contento di sposare questo progetto e di entrare a fare parte in pianta stabile di questa realtà. Spero di ricambiare con le mie prestazioni la fiducia della presidenza, sia di Franco Bossi che di Domenico Scarnata, che hanno creduto nelle mie potenzialità e mi hanno fortemente voluto a Campobasso”.

Rosato conosce bene la realtà molisana: “Troverò tanti ragazzi che ho affrontato e apprezzato da avversario e sono sicuro che disputeremo un grandissimo campionato. Ho sempre ammirato l’atmosfera della piazza e voglio dare tanto per questa squadra e non vedo l’ora di iniziare questa nuova stagione”.

Sul mercato della Chaminade si è espresso il patron Domenico Scarnata: “Portare alla Chaminade giocatori che vogliono indossare la nostra maglia e che rispecchiano il progetto è fondamentale. Rosato è un giocatore giovane e di prospettiva che in questi anni abbiamo apprezzato da avversario.” sulla rosa 2021/2022 Scarnata prosegue: “ Voglio fare i complimenti al nostro responsabile dell’area tecnica Antonello Pascale in grado di allestire la rosa che noi, come società e che lo staff tecnico, avevamo in mente. La società è pronta ad annunciare altre conferme, ritorni e nuovi acquisti”.