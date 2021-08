Cln Cus Molise, arriva Davide Porcari. “Felice di essere approdato in rossoblù”

Non chiamatele no vax

Vaccino anti Covid consigliato sempre e a qualunque mese della gravidanza perché le donne incinte possono andare incontro a maggiori complicazioni rispetto a chi non è in atteso di un figlio. Ma il pronunciamento della società scientifica è recente e tanti ginecologi non indirizzano le loro pazienti perché gli studi sono ancora scarsi o in corso. Tra dubbi (legittimi) e problemi col green pass la testimonianza di Alessandra, futura mamma che ha deciso di rinviare la somministrazione a dopo il parto. "Non voglio rischiare, l'immunità intorno a noi ci può proteggere"